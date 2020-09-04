Санкт-Петербург, , 10:49 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге подтвердили еще 193 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровел 101 человек из числа ранее заболевших COVID-19. Об этом 4 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Средний суточный уровень инфицирования в Петербурге заметно повысился, начиная с 21 августа, и с тех пор продолжает медленный рост, постепенно приближаясь к отметке в 200 случаев. Днем ранее в городе был выявлен 191 новый случай.

За всё время пандемии в городе зафиксировано 37 425 случаев заражения. Смогли излечиться от COVID-19 за всё время 26 194 человека, умерли от этой болезни 2503 человека.

По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 22 715 человек. Под медицинским наблюдением с подозрением на инфекцию находится 690 человек, из них в обсервации — всего двое.

Напомним, с 12 сентября в Петербурге произойдет очередное смягчений ограничительных мер: откроются театры, кинотеатры, фуд-корты и торговые островки в ТРЦ, будут разрешены массовые мероприятия для взрослых на свежем воздухе.

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