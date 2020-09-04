Волгоград, , 11:15 — REGNUM За минувшие сутки положительный тест на коронавирус подтверждён у 96 жителей Волгоградской области. Зарегистрировано два летальных исхода, сообщили 4 сентября в региональном оперативном штабе.

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В больницах с подозрением на инфекцию находятся 2639 взрослых и 46 детей. В общей сложности в регионе подтвердили 12 тыс. 503 случая заражения коронавирусом. За сутки выписаны 295 человек, с начала пандемии завершили лечение выздоровлением 9314 граждан.

Зарегистрировано ещё два летальных исхода. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 110 пациентов.