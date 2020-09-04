Абуджа, , 11:46 — REGNUM В пресс-службе президента Нигерии Мухаммаду Бухари не подтвердили сообщение СМИ о том, что один из его помощников заразился коронавирусом, передаёт BBC Africa.

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Глава государства заявил, что все его помощники регулярно проходят тестирование на коронавирус, и тест названного сотрудника всегда был отрицательным.

«Широкой общественности настоящим рекомендуется игнорировать такие истории, которые призваны ввести людей в заблуждение и создать ненужную тревогу о безопасности президента», — говорится в заявлении пресс-секретаря президента.

Напомним, в апреле от осложнений COVID-19 скончался бывший глава администрации президента Бухари Абба Кьяри.