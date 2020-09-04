Москва, , 10:47 — REGNUM Власти Москвы не дали себя убедить разговорами о якобы несерьёзности угрозы коронавируса. Об этом в своём блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Мы не дали себя убаюкать разговорами, что ковид — несерьезная болезнь, не страшнее обычной простуды. Нас жестко критиковали за «избыточную» реакцию на сообщения из Китая, называли «паникерами» и другими нехорошими словами», — написал Собянин.

Он напомнил, как в феврале-марте 2020 года «многих людей раздражали патрули, останавливавшие в метро граждан КНР».

Собянин также напомнил о протесте, который вызывало требование 14-дневного карантина для всех лиц, возвращавшихся из-за границы.

Столичный мэр подчеркнул, что именно благодаря предпринятым заранее мерам удалось перекрыть завоз коронавируса с востока и «выиграть два драгоценных месяца на мобилизацию и подготовку».