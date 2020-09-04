Чебоксары, , 10:46 — REGNUM В Чувашии суточное число выздоровевших от COVID-19 и выявленных носителей коронавируса почти одинаковое — соответственно 28 и 30. Зарегистрирован ещё один летальный исход. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 4 сентября, с начала пандемии в республике подтверждено 7895 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 30.

Переболели COVID-19 в Чувашии 6532 человек (или 82,7% от общего числа случаев заражения), из них за сутки выписаны 28 пациентов. В настоящее время в республике насчитывается 1291 больной COVID-19.

За сутки умер один пациент с коронавирусом, всего в Чувашии скончались 72 больных COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября на заседании регионального оперативного штаба принято решение о возобновлении работы «в штатном режиме» детских садов, которые с начала пандемии коронавируса работал в формате дежурных групп.

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