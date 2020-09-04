Сеул, , 11:42 — REGNUM Правительство Южной Кореи приняло решение о продлении действующего в настоящее время режима социального дистанцирования на одну неделю (до 13 сентября). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами (CDSCHQ).

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В соответствии с мерами 2,5 уровня в столичном регионе страны ограничена работа ресторанов, пекарен и кофеен, закрыты спортивные сооружения и учреждения культуры.

Напомним, что 16 августа власти страны повысило уровень режима социального дистанцирования до второго, а 30 августа — до 2,5 уровня.

Ранее министр здравоохранения Южной Кореи Пак Нын Ху призвал сограждан соблюдать режим социального дистанцирования, несмотря на замедление роста числа новых случаев заражения коронавирусом.

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Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в стране выявили 198 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 20 842.

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