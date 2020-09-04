Мурманск, , 10:46 — REGNUM Более 119 млн. рублей выделили в Мурманской области на региональные стимулирующие выплаты медикам. Источником финансирования стал резервный фонд областного правительства. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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«Деньги будут распределены на специалистов, оказывающих медицинскую помощь заболевшим коронавирусом, и работников, обеспечивающих условия для оказания этой помощи», — напомнили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе на доплату врачам Мурманской области было выделено 74 млн. рублей.