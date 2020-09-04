Кигали, , 11:39 — REGNUM В администрации столицы Руанды, Кигали, объявили о введении штрафа в размере 10 долларов США за отсутствие маски для лица в общественных местах или за ношение масок ненадлежащим образом. Об этом сообщает BBC Africa.

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Такой же штраф будет наложен и за нарушение мер социального дистанцирования на расстояние не менее двух метров в общественных местах или игнорирование ночного комендантского часа. Организаторы вечеринок и других незаконных собраний могут быть оштрафованы на 200 долларов США, а те, кто их посещает, на 25 долларов США.

Введение новых мер по сдерживанию распространения коронавируса вызвало негативную реакцию в Twitter.

«Я задаюсь вопросом, будут ли тяжёлые штрафы отпугивать вирус или [финансово] разорять людей ещё больше», — написал один из пользователей.

К настоящему времени в Руанде выявили более чем 4200 случаев заражения коронавирусом и 17 случаев с летальным исходом.

Руанда получила высокую оценку за эффективную борьбу с пандемией и является единственной страной в Африке к югу от Сахары, жителям которой разрешено въезжать в европейскую Шенгенскую зону.

Руанда была первой страной в Африке к югу от Сахары, которая ввела полный карантин после подтверждения первых случаев заражения коронавирусом.

Некоторых людей, нарушавших введённые ограничения, доставляли на стадионы или в здания школ, где они были вынуждены сидеть всю ночь или день и слушать лекцию об опасности коронавируса.