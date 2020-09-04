Пенза, , 11:03 — REGNUM В Пензенской области по информации на 4 сентября коронавирусная инфекция подтвердилась у 8454 человек. За сутки положительные тесты на COVID-19 получили еще 90 жителей региона, сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего с начала пандемии выздоровели 7879 жителей области, за сутки — 101 пациент. С момента начала наблюдения скончались 111 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, еще один смертельный случай зафиксирован среди пациентов в Пензенской области от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе погибло уже 111 человек.

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