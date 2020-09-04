Екатеринбург, , 10:44 — REGNUM В Свердловской области за 3 сентября зарегистрировано ещё 123 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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COVID-19 подтверждён лабораторно у 57 жителей Екатеринбурга. Также он обнаружен в Верхней Пышме, Красноуфимске, Первоуральске, Кушве, Нижнем Тагиле и ряде других муниципалитетов.

С начала пандемии число заразившихся коронавирусом достигает уже 25 791 человек.