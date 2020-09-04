Тайюань , Китай, , 10:43 — REGNUM Полиция города Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая задержала шестерых подозреваемых и изъяла 40 кг героина в рамках дела о наркоторговле, сообщает 4 сентября агентство Синьхуа.

В 2019 году полиция раскрыла уголовное дело о контрабанде наркотиков в Шаньси, а затем схватила пятерых подозреваемых в городе Синьчжоу, у которых было при себе 5 кг героина и замороженных веществ, связанных с наркотиками на общую сумму более миллион юаней (около $146 тыс.)

Полицейское расследование началось в этом году было призвано отследить криминальную цепочку, ведающую к подозреваемому по фамилии Ян. В мае власти узнали, что Ян вернулся в Китай. Он был взят в провинции Юньнань на юго-западе страны с 33 кг героина.

Расследование, представленное в декабре 2019 года показало, как именно Ян ввозил наркотики в Китай из других стран через город Линьцан в провинции Юньнань, а также передавал их в Шаньси через подельницу.