Брянск, , 10:54 — REGNUM Ещё 32 носителя коронавируса выявлены в Брянской области за минувшие сутки. Лаборатории проверили 1525 тестов, сообщили 4 сентября в региональном оперативном штабе.

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В целом в Брянской области подтверждено 8337 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в лабораториях выполнено 144 тыс. 293 исследования.

Выздоровели 6802 человека, из них 22 выписаны за последние стуки.