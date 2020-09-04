Оренбург, , 10:42 — REGNUM В Оренбургской области по факту смерти 15-летней девочки в Беляевской райбольнице возбуждено уголовное дело. Следствие усмотрело признаки преступления по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»), сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, рано утром 30 августа в приемное отделение Беляевской районной больницы поступила девочка с жалобами на отек правого плеча, боль в правом плече, слабость в ногах, боли в руках, ногах, передней брюшной стенки. В период с 27 по 29 августа девочка уже обращалась в медучреждение и жаловалась на те же боли. 31 августа ребенка перевели в отделение реанимации, где девочка умерла.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала двухсторонняя бактериальная пневмония.

Мать девочки была на личном приеме у руководителя СУ СКР по Оренбуржью Вячеслава Зудермана. За ходом расследования уголовного дела установлен особый контроль. Изъяты медицинские документы. Решено провести экспертизу по вопросу качества оказания медицинской помощи подростку за пределами Оренбургской области.

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