Москва, , 10:40 — REGNUM Власти и жители Москвы не допустили ухудшения ситуации со здравоохранением и смогли защитить старшее поколение от коронавируса. Об этом в своём блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

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«По общему мнению специалистов, Москва прошла самую тяжелую фазу пандемии с меньшими потерями, чем многие другие мировые города. Мы не допустили коллапса здравоохранения, смогли защитить старшее поколение, да и экономические потери в итоге оказались меньше, чем могли бы быть», — написал Собянин.

Он опроверг слухи о том, что власти столицы якобы предвидели пандемию и готовились к ней.

Мэр Москвы также подчеркнул, что нынешний благоприятный исход не является случайностью, поскольку итоговый кровень заболеваемости в столице будет примерно аналогичным любому другому крупному западному городу.