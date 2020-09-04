Махачкала, , 10:39 — REGNUM Ограничения по числу участников свадеб и похоронных церемоний могут ввести в Дагестане на фоне ухудшающейся ситуации с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 сентября в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на котором обсуждалось соблюдение масочного режима.

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Руководитель дагестанского Роспотребнадзора Николай Павлов отметил, что 15 июля республика перешла ко второму этапу снятия ограничений, и через две недели в регионе началось «медленное, но уверенное увеличение заболеваемости коронавирусом». Он сообщил, что 27 июля число выявленных случаев заражения составляло 42, а 2 июля — 74, а это 75% прирост.

Эпидрасследование показало, что увеличение числа инфицированных связано с посещением свадеб, соболезнований и других мест массовых скоплений людей, а также с семейными контактами во время участия в различных общественных и духовных мероприятий.

Павлов отметил, что если раньше эти мероприятия контролировались как по числу участников, так так и по наличию у людей масок и антисептиков, то сейчас контроля нет. По его словам, несколько дней сотрудники Роспотребнадзора мониторили ситуацию с ношением масок в общественном транспорте и констатировали, что их носят лишь 20%. Лучше с этим обстоят дела в магазинах, где маски имеют порядка 60%, но часть носит их на подбородке.

«В связи с этим прошу рассмотреть вопрос введения определенных ограничительных мероприятий по числу участников на похоронных и свадебных церемониях, а так же во время соболезнований с обеспечением жесткого контроля масочного режима и использования антисептиков», — заключил Павлов.

Глава Дагестана Владимир Васильев в свою очередь посоветовал главам районов и городов не дожидаться команды и отслеживать ситуацию на своей территории и точечно действовать на местах. Также всем было рекомендовано использовать возможность перевода сотрудников на удаленную работу и проверить на ближайших выходных соблюдение масочного режима в транспорте.