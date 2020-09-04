Москва, , 10:35 — REGNUM В осенний период в Москве будут появляться предпосылки для увеличения числа выявленных случаев коронавируса. Об этом в своём блоге заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Пандемия — еще не закончена. Более того, осенью мы можем столкнуться с некоторым осложнением ситуации. Дети пошли в школы, студенты — в вузы, многие люди вернулись с дач. Все это создаст предпосылки для некоторого увеличения количества заболевающих», — сказал Собянин.

Он также не исключил локальных вспышек коронавируса в офисах, на предприятиях и в школьных классах, которые в таком случае будет нужно либо закрыть, либо перевести на дистанционный формат образования.