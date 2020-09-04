Белгород, , 10:43 — REGNUM Подрядчик и субподрядчик строящегося многоэтажного жилого дома, где с седьмого этажа упали трое подростков, задержаны в Белгороде. Уголовное дело передано во второй отдел по расследованию особо важных дел, сообщила ИА REGNUM пресс-служба регионального Следственного комитета.

По подозрению в совершении преступления задержаны 42-летний генеральный директор ООО Группа компаний «Бизнесинвест» (подрядчик) и 32-летний индивидуальный предприниматель (субподрядчик). Первому подозреваемому принадлежит строительная люлька, не отвечающая требованиям безопасности, второй привлёк несовершеннолетних к работам, не обеспечив их средствами защиты и не проведя необходимого инструктажа.

Как сообщало ИА REGNUM, трое 16-летних студентов упали в люльке со строительным мусором с высоты седьмого этажа на стройке многоквартирного дома на улице Есенина. Один скончался, двое подростков в тяжёлом состоянии в больнице.

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