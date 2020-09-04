Грозный, , 10:33 — REGNUM В Чечне планируют развивать рыболовный туризм. В этих целях министерство туризма решило организовать проведение фестиваля «Грозная рыбалка», сообщили 4 сентября в пресс-службе ведомства.

Фестиваль пройдет в 2020 году впервые, но в последующем планируется, что он станет ежегодным. Открытие мероприятия запланировано на 14 сентября. Инициатором проведения, помимо минтуризма, стала дирекции комплекса «Грозненское море», где будет проходить фестиваль.

Ожидается, что участниками первого форума любителей рыбалки станут около 300 человек, в их числе телеведущий Алексей Фадеев, другие именитые рыбаки, которые проведут мастер-классы для новичков.