Ижевск, , 10:32 — REGNUM За минувшие сутки ещё двое жителей Удмуртии с подтверждённым заражением коронавирусом скончались. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Скончались две женщины в возрасте 78 и 82 лет. Течение заболевания у обеих погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

С учетом новых случаев общее число жертв COVID-19 в республике составило 68 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 сентября в республике выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений увеличилось до 3392 случаев. Всего с начала пандемии побороли инфекцию 2764 жителя Удмуртии. То есть более 81,48% от общего числа носителей коронавируса в республике уже выздоровели.

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