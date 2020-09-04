Чебоксары, , 10:27 — REGNUM В Чувашии дошкольные образовательные организации, которые с начала пандемии коронавируса работали в формате дежурных групп, возвращаются в прежний режим работы. Об этом сообщает на своей странице в «Инстаграмме» врио главы Чувашии Олег Николаев по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

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Заседание состоялось сегодня, 4 сентября.

«Детские сады возобновляют свою работу в штатном режиме… Обязательно соблюдать ряд требований: утренний фильтр для детей и сотрудников, минимум контактов между воспитателями и группами», — написал Олег Николаев.

По его словам, изменения в документы будут внесены 4 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, Чувашия перешла на третий этап снятия ограничений в условиях пандемии коронавируса, в рамках которого откладывалось принятие решения о возобновлении работы детсадов в полноценном режиме. В управлении Роспотребнадзора ссылались на то, что дети являются одними из переносчиков инфекции, что подтверждали в министерстве здравоохранения Чувашии: доля детского населения среди общего числа выявленных случаев заражения коронавирусом составляет 10−12%, но при этом дети, как правило, переносят инфекцию в «лёгкой форме, либо являются переносчиками».

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