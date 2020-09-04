Кемерово, , 10:27 — REGNUM В Новокузнецке отопительный сезон начнётся раньше обычного. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов в своём Instagram.

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«Это особо актуально, в связи с с учётом сложившихся климатических условий и прогноза на ближайшую неделю. Через две недели, возможны и первые заморозки, — прокомментировал он. — В период, когда активно распространяется коронавирус, нам важно избежать появления и распространения простудных заболеваний. Первостепенное значение для нас имеют социальные объекты — школы, детсады, больницы, дома престарелых. Все мы очень ждали возможности открытия и работы этих учреждений и несём ответственность за пребывание в них. Особенно, это касается детей и людей пожилого возраста».В первую очередь к теплу будут подключены учреждения социальной сферы: больниц, школ, детских садов, а далее — жилой фонд. Подключения начнутся с 9 сентября.