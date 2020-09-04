Киев, , 10:23 — REGNUM Приграничная с Россией Харьковская область Украины продолжает оставаться лидером страны по заболеваемости коронавирусом.

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Об этом на брифинге 4 сентября сообщил украинский министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам чиновника, в Харьковской области за последние сутки зафиксирован 371 новый случай заболеваемости COVID-19. Кроме того, среди лидеров по заболеваемости — город Киев, где зафиксировано 319 случаев, Одесская область — 225, Тернопольская область — 204, Львовская область — 196 и Черновицкая область — 162.

Напомним, что за последние сутки на Украине были зафиксировано два коронавирусных антирекорда — болезнь подтвердили у 2723 пациентов, и были госпитализированы 523 человека.

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