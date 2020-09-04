Пекин, , 10:14 — REGNUM Шестисерийный документальный сериал о борьбе Китая с эпидемией нового коронавируса стартовал на государственных телеканалах, сообщает 4 сентября агентство Синьхуа.

Сериал был снят Департаментом по связям с общественностью ЦК Компартии Китая и компанией China Media Group. Он рассказывает историю того, как народ Китая под «мудрым руководством» Компартии Китая вел победоносную борьбу с эпидемией.

В фильме также находит отражение вклад медицинских работников, которые находились на передовой борьбы с эпидемией. Кроме того, в фильме отдельно подчеркивается солидарность простого народа в стремлении к победе.