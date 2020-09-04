Москва, , 10:12 — REGNUM Сегодня, 4 сентября, президент РФ Владимир Путин поздравил участников и организаторов телевизионной игры «Что? Где? Когда?» с 45-летием создания, сообщается на сайте Кремля.

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Путин подчеркнул, что программа завоевала небывалую популярность, стала одной из интереснейших интеллектуальных передач на отечественном телевидении.

«В студии создается особая, с искренними эмоциями атмосфера, которую так ценят любители знаменитой игры «Что? Где? Когда?», — отметил Путин и пожелал организаторам дальнейших успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, телевизионная игра «Что? Где? Когда? вышла в эфире 4 сентября 1975 года.

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