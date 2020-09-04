Пермь, , 10:12 — REGNUM В Перми с 18 по 20 сентября пройдет фестиваль военных и духовых оркестров «Фанфары Победы». Мероприятие посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба мэрии.

На эспланаде и в парках краевой столицы будут исполнять музыкальные произведения знаменитые военные оркестры России. Помимо традиционных маршей и вальсов прозвучат попурри из киношлягеров, кавер-версии мировых хитов, джазовые композиции.

Планируется, что участниками фестиваля «Фанфары Победы» станут творческие коллективы из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Казани и Перми. В день открытия, 18 сентября, концертную программу на эспланаде исполнит сводный оркестр (из 300 музыкантов из разных регионов) под управлением Евгения Тверетинова. 19 сентября выступления пройдут в парках и на Соборной площади.

Завершится фестиваль концертом-шоу марширующих оркестров в Манеже спортивного комплекса им. Сухарева. Все уличные мероприятия фестиваля будут бесплатные.