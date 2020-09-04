Москва, , 10:04 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении блогера Анастасии Ивлеевой за незаконную рекламу алкоголя. Об этом сообщается на сайте управления ФАС по Ленинградской области.

Отмечается, что речь идет о видеозаписи, которая была опубликована на YouTube-канале Ивлеевой в октябре 2019 года, с рекламой алкогольного напитка.

В видеоролике продемонстрирован процесс приготовления алкогольного коктейля, напиток повернут этикеткой к зрителям, а ракурс позволяет однозначно идентифицировать продукт, уточнили в ФАС.

«В то же время другой ингредиент коктейля — тоник — повернут в кадре в сторону от зрителя», — говорится в сообщении.

Алкогольный напиток отчетливо выделен из ряда других, что побуждает покупателей «обратиться за приобретением товара», уточнили в ФАС.

По словам юристов, в среднем сумма штрафов за подобную рекламу начинается от 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России выступают против рекламы безалкогольного пива. За полный запрет такой рекламы 61% граждан, против — 24%.

По мнению 79% опрошенных, компании, которые рекламируют безалкогольное пиво, однозначно рекламируют алкоголь. 14% придерживаются противоположного мнения.

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