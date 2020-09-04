Москва, 4 сентября 2020, 10:04 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении блогера Анастасии Ивлеевой за незаконную рекламу алкоголя. Об этом сообщается на сайте управления ФАС по Ленинградской области.
Отмечается, что речь идет о видеозаписи, которая была опубликована на YouTube-канале Ивлеевой в октябре 2019 года, с рекламой алкогольного напитка.
В видеоролике продемонстрирован процесс приготовления алкогольного коктейля, напиток повернут этикеткой к зрителям, а ракурс позволяет однозначно идентифицировать продукт, уточнили в ФАС.
«В то же время другой ингредиент коктейля — тоник — повернут в кадре в сторону от зрителя», — говорится в сообщении.
Алкогольный напиток отчетливо выделен из ряда других, что побуждает покупателей «обратиться за приобретением товара», уточнили в ФАС.
По словам юристов, в среднем сумма штрафов за подобную рекламу начинается от 100 тыс. рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России выступают против рекламы безалкогольного пива. За полный запрет такой рекламы 61% граждан, против — 24%.
По мнению 79% опрошенных, компании, которые рекламируют безалкогольное пиво, однозначно рекламируют алкоголь. 14% придерживаются противоположного мнения.
Читайте также: В ФАС предложили смягчить запрет на рекламу пива в России