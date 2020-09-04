Волгоград, 4 сентября 2020, 10:49 — REGNUM Основные строительно-монтажные работы завершены в сквере у строящегося собора Александра Невского в Волгограде. Торжественное открытие общественного пространства пройдёт, когда позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка, а с этого дня жители смогут прогуляться по саду, сообщили 4 сентября в пресс-службе правительства региона.
По результатам народного голосования новый сквер получил название Александровский сад. Ход работ оценил губернатор Андрей Бочаров.
Следующим этапом благоустройства общественной территории станет приведение в порядок зоны перед сквером, проектирование реконструкции площади Павших борцов и Аллеи Героев.
Открытие собора Александра Невского запланировано в 2021 году, к 800-летию со дня его рождения.