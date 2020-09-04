Волгоград, , 10:49 — REGNUM Основные строительно-монтажные работы завершены в сквере у строящегося собора Александра Невского в Волгограде. Торжественное открытие общественного пространства пройдёт, когда позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка, а с этого дня жители смогут прогуляться по саду, сообщили 4 сентября в пресс-службе правительства региона.

По результатам народного голосования новый сквер получил название Александровский сад. Ход работ оценил губернатор Андрей Бочаров.

«Я рад, что в канун Дня города мы завершили эту сложную работу, выполнили запланированное. Это не просто реконструкция, а создание нового парка. Здесь никогда не было благоустроенного общественного пространства, земля практически вся была продана для коммерческих целей. Решения, которые мы приняли, позволили создать Александровский сад, который, я уверен, понравится жителям и гостям города. Благодарю всех, кто принимал участие в строительстве, что успели реализовать проект ко Дню города, открыть его для посещения», — отметил глава региона.

Следующим этапом благоустройства общественной территории станет приведение в порядок зоны перед сквером, проектирование реконструкции площади Павших борцов и Аллеи Героев.

Открытие собора Александра Невского запланировано в 2021 году, к 800-летию со дня его рождения.