Уфа, , 10:08 — REGNUM Абсолютный минимум температуры воздуха был перекрыт ночью 4 сентября на одной из метеостанций в Башкирии. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеологии и мониторингу окружающей среды.

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По сообщению пресс-службы ведомства, ночью 4 сентября на метеостанции Уфа-Дема было зафиксировано понижение температуры воздуха до +1,2°С. Ранее рекорд температурного минимума был зафиксирован в 1985 году. Тогда столбик термометра упал до +1,3°С.

Отмечается, что в Уфе этой ночью температура воздуха снизилась до +1, +6°С, а метеостанция Уфа-Аэропорт зафиксировала снижение температуры до +1,3°С.

В северных и горных районах Башкирии этой ночью были заморозки. Там столбик термометра упал до 0, — 3 °C.

При этом самая низкая температура воздуха — минус 3,3°С была зафиксирована на метеостанции Емаши в Белокатайском районе.

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