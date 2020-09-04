Казань, , 10:14 — REGNUM В столице Татарии завершены работы по укладке фундамента второго хосписа. Строители приступили к возведению цокольного этажа. В трехэтажном учреждении появится взрослое отделение на 60 койко-мест, сообщает пресс-служба городской администрации.

Строительство второго хосписа ведется без выходных. Благотворительным фондом имени Анжелы Вавиловой собрано и направлено на эти цели порядка 38 млн рублей. По словам председателя правления фонда Владимира Вавилова, этих сред недостаточно, нужно огромное количество материала, одной только арматуры минимум 300 тонн.

В хосписе разместят пациентов с онкозаболеваниями и другими тяжелыми патологиями, также появится отделение сестринского ухода за пожилыми одинокими людьми. Расширить запланировали и детское отделение до 40 мест. Новый стационар поможет решить острую нехватку мест для паллиативных больных.

Принять участие в благотворительном марафоне «Строим хоспис вместе» может любой желающий, перечислив любую сумму пожертвования, либо купить символический кирпичик для будущего хосписа.

ИА REGNUM напоминает, в День защиты детей жители Татарии приняли участие в одном из самых продолжительных музыкальных онлайн-марафонов — благотворительном проекте «Весь мир детям». Проект был направлен на поддержку благотворительного фонда имени Анжелы Вавиловой. Все желающие смогли пожертвовать средства для строительства второго хосписа.

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