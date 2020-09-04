Оренбург, , 09:56 — REGNUM В Оренбурге кинотеатр «Космос» заявил об открытии и начале продажи билетов на киносеансы. Между тем министр культуры региона заявила, что действия сотрудников «Космоса» противоречат сразу двум документам и существует риск применения принудительных мер.

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"Открытие прямо противоречит двум документам — указу губернатора и приказу главного санитарного врача по Оренбургской области. Создавать сейчас подобного рода прецедент как минимум нелогично. Киноцентр — наш давний партнер. Уверена, что это недоразумение они исправят, не доводя вопрос до принудительных мер со стороны контролирующих инстанций», — отметила глава минкульта Евгения Шевченко.

В свою очередь, в кинотеатре утверждают, что внимательно изучили губернаторский указ. Кинотеатр является отдельно стоящим кинотеатром и не располагается на территории торгово-развлекательных центров. «Указ о запрете работы на нас не распространяется», — сделали вывод в «Космосе». В учреждении также подчеркнули, что в августе в кинозалах уже проходил показ фильмов — в рамках международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард». Все требования Роспотребнадзора при работе соблюдались, нареканий со стороны власти не было.

«3 сентября, проведя большой объём работы, мы подготовили кинотеатр к открытию в соответствии с «Рекомендациями по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах». Все меры, которые мы просим соблюдать от посетителей и которые соблюдаем сами, изложены у нас на сайте», — сообщает кинотеатр. Продажа билетов стартовала. На 4 сентября запланированы первые сеансы.

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