Париж, , 15:21 — REGNUM Министр высшего образования Франции Фредерик Видаль объявила о создании к началу будущего учебного года 30 тысяч новых мест в университетах, сообщает Le Monde.

В рамках восстановления экономики Франции после пандемии COVID-19 министерство высшего образования и научных исследований получит 5,7 миллиона евро.

«В прошлом учебном году студентам было очень тяжело, ведь они не учились очно целый семестр. Я надеюсь, что нам удастся максимально восстановить очное образование для всех», — заявила министр и добавила, что хотела бы видеть как можно больше студентов в аудиториях университетов.

Тем не менее, Фредерик Видаль все же порекомендовала сохранить «гибридную» систему обучения, сочетающую физическое присутствие студентов на занятиях и дистанционное обучение. Она предлагает расходовать выделенные правительством деньги для финансирования «проектов по цифровому развитию», таких как, например, «обучение преподавателей использованию компьютеров, приём на работу новых технических специалистов, покупка необходимого оборудования».

Как сообщало ИА REGNUM, в четверг, 3 сентября, французское правительство представило план восстановления экономики, расходная часть которого рассчитана на 100 миллиардов евро.