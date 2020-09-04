Москва, , 09:55 — REGNUM Запрет на понижение уровня прожиточного минимума для регионов обсуждает в настоящее время правительство России. Об этом 4 сентября сообщает издание «Известия» со ссылкой на источники.

По их данным, запрет станет действовать в том случае, когда, согласно расчетам, размер нового прожиточного минимума окажется меньше, чем его ставка, которая была установлена в предыдущем году. Предполагается, что данная мера будет закреплена в законопроекте об определении величины прожиточного минимума.

Уточняется, что правительство также намерено скорректировать метод его расчета. Планируется, что величина прожиточного минимума по всей России будет складываться из цен на базовый набор продуктов, а для регионов установят специальный коэффициент, который будет основываться на соотношении величины федерального прожиточного минимума и медианного дохода в каждом отдельном регионе.

При этом отмечается, что подходы к определению прожиточного минимума и МРОТ будут пересматривать один раз в пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа стало известно, что прожиточный минимум в Москве за II квартал 2020 года установлен на уровне 17841 руб.