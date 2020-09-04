Ставрополь, , 09:50 — REGNUM Трехлетняя девочка, пропавшая в Ставропольском крае 1 сентября, найдена живой. Об этом сообщается на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в Instagram.

«Девочка найдена, жива! Всем большое спасибо за помощь», — сказано в сообщении. Детали не уточняются.

Ранее в следственном управлении СК РФ по Ставрополью сообщили, что в первой половине дня 1 сентября трехлетняя девочка вышла из дома в селе Северном Александровского района и не вернулась. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». К поискам были привлечены следователи, полицейские, спасатели, казаки, активисты поискового отряда «Лиза Алерт» и другие волонтеры.

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