Пермь, , 09:27 — REGNUM В Перми возбуждено новое (третье) уголовное дело после смертельного наводнения в мини-отеле «Карамель». Фигурантом уголовного производства стало ООО «Пермская сетевая компания» («ПСК»), сообщает портал 59.ru.

Напомним, что в ночь на 20 января 2020 года в хостеле, расположенном в подвале пятиэтажного жилого дома, от хлынувшего из-за прорыва трубы кипятка погибли пять человек, шестеро получили травмы.

Участок магистрального трубопровода теплосети, через который осуществляется теплоснабжение жилого дома по Советской Армии, 21, находится в собственности ООО «Пермская сетевая компания» («ПСК») с декабря 2019 года. Следователи считают, что работники компании нарушали должностные инструкции и Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением.

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Известно, что перегретая до 150 градусов вода по тепловому каналу через незагерметизированный ввод трубы холодного водоснабжения проникла в цокольный этаж здания. Сам прорыв произошел в результате износа стенки трубопровода из-за коррозии и скопления влаги под изоляционной пленкой. Выяснилось, что толщина стенок труб имела утончение от 20,8 до 26,4%. При показателе в 20% трубы необходимо менять.

Ранее Ростехнадзор причиной аварии назвал износ антикоррозионного изоляционного покрытия трубы. Однако ООО «Пермская сетевая компания» не согласилась тогда с выводом технического расследования.

Сейчас компания не дает комментарии, ссылаясь на тайну следствия и возможность неверной интерпретации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кроме дела в отношении ООО «ПСК» после ЧП в пермском мини-отеле возбуждено два уголовных дела: соучредителя «Карамели» Сергея Щербакова обвиняет по статье УК РФ «Услуги, не отвечающие безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц», а инспектора по пожарному надзору Разифа Исмакаева — по статье «Халатность».

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