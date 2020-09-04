Москва, , 09:24 — REGNUM Москва прошла пик заболеваемости COVID-19 в щадящем режиме. Об этом в интервью телеканалу НТВ заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Конечно, вирус никуда не ушёл, надо отдать должное. Но при этом мы самый пик заболевания прошли, причём прошли в щадящем режиме без гуманитарной катастрофы, которую мы наблюдали. Мы прошли, и значительная часть населения Москвы получила естественную иммунизацию», — сказал Собянин.

По его словам, принятые в Москве меры позволили сгладить положение и перевести ситуацию на уровень, при котором город функционировал в нормальном режиме.