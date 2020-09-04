Москва, , 09:24 — REGNUM В наше время очень важно сохранять историю, историческую память и помнить об этом. Сейчас очень многие пытаются сфальсифицировать факты истории, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель координационного совета Общероссийского общественного движения «Клубы исторической реконструкции России» Алексей Новиков.

«Сейчас пытаются внедрить нынешней молодежи, что вклад советских войск в победу во Второй мировой войне был незначительный, что Советский союз просто повоевал, а очень многое сделали союзники. Конечно, это фальсификация и манипуляции сознанием.

В наше время очень важно, чтобы молодежи передавалось понимание происходящих исторических процессов в тот период, — какие коалиции и кому противостояли во Второй мировой войне, кто устраивал интриги. Потому что, не понимая всех этих политических процессов, сложно судить и иметь адекватное мнение об этом периоде.

Только благодаря разъяснению получится привить нынешнему и будущему поколению мотивацию их предков — для чего они воевали, что защищали. Это очень важно для молодежи.

Так, молодые люди, участвуя в исторической реконструкции военных событий, на себе могут прочувствовать все тяготы Великой Отечественной войны. К ним приходит понимание, каких усилий и трудов стоила победа бойцам Красной армии. Это были неимоверные усилия. Солдаты превозмогали свои физические возможности. Это нужно знать, помнить и не забывать нынешним поколениям.

Сейчас происходит реальное мракобесие. Участникам войны — стратегическим гениям, маршалам — приписывают им чужие слова, чужие поступки, которые они не совершали. При этом забывая, что благодаря Верховной ставке советских войск, их стратегическому мышлению, разработке планов, Советский союз смог победить во Второй мировой войне.

Когда сейчас это пытаются сфальсифицировать и забыть, я считаю, что это преступление и за это должно быть наказание. Сейчас наша главная цель — бороться с фальсификацией исторических событий.

Также нужно воспитывать молодое поколение в правильном русле, в формате памяти и сохранения того огня, который горел в груди советских солдат в годы Великой Отечественной войны, и передачи его последующим поколениям. Потому что надо не забывать, что Россия всегда была миротворцем», — высказал свое мнение Алексей Новиков.

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