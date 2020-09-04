Тюмень, , 09:22 — REGNUM Тюменские школы, расположенные в труднодоступных деревнях Заболотья, обеспечены продовольствием. Об этом заявил директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер.

Информацию некоторых СМИ об отсутствии продуктов в трёх школах Тобольского района — в деревнях Ачиры, Иземеть и Ишменево — региональный оперативный штаб назвал недействительной.

По данным департамента, на 31 августа школа в Ачирах, в которой учатся 78 детей, располагала достаточным запасом продовольствия: круп, фруктов и овощей, макаронных изделий, молочных, мясных и куриных продуктов. Не испытывают недостатка в продуктах и филиалы школы в населенных пунктах Иземеть и Ишменево.

Ранее предпринимательница, поставляющая продовольствие в школы вышеуказанных деревень сообщила нескольким уральским изданиям, что авиакомпания «ЮТэйр-Вертолетные услуги» не стала доставлять тонну её продовольственного груза в Заболотье, мотивировав отказ пассажирским, а не грузовым предназначением вертолёта. Меж тем, по её словам, в школах «продуктов нет вообще». Тюменская транспортная прокуратура инициировала проверку информации.

«К компании «Ютэйр» нет репутационных претензий, она завезла продукты в школы Заболотья вовремя и в полном объёме. Продукты длительного хранения и продукты на первые две недели сентября, включая фрукты и овощи были завезены вовремя», — заявил директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер.

Он также отметил, что ситуацию с продовольственным снабжением Заболотья держит на контроле администрация Тобольского района. Новая партия провизии завезена 3 сентября.