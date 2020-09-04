Новосибирск, , 09:22 — REGNUM В Новосибирской области больницы должны предоставить министерству здравоохранения региона информацию о семьях, отказывающихся от прививок. Данные нужны для проверки, которую ведёт прокуратура. Об этом сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на письмо министра здравоохранения области Константина Хальзова главным врачам медучреждений.

Редакция уточняет, что новосибирская прокуратура уже начала проверку соблюдения законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних.

«От больниц потребовали предоставить информацию о фактах отказа родителей или законных представителей детей от медицинской помощи и «проведения иммунизации, — пишет СМИ. — В том числе по религиозным мотивам».