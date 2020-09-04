Тбилиси, , 09:25 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 28 случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 сентября сообщили на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране зафиксированы 1596 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. 15 пациентов, болевших COVID-19, были выписаны в течение суток из больниц по выздоровлении. Всего их 1294, или 81% от общего числа выявленных случаев заражения.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 19 пациентов. В карантине размещены 6250 человек, в стационаре — 289.

Стоит отметить, что накануне премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в стране взяты 7186 проб для проверки на коронавирус для понимания эпидемиологической ситуации.

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