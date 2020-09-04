Ташкент, , 09:17 — REGNUM Лаборатории Узбекистана за минувшие сутки выявили 268 случаев заражения коронавирусом, сообщили 4 сентября в министерстве здравоохранения республики.

Общее число случаев заражения достигло 42 903, выздоровели 40 176 человек, на лечении остается 2391 пациент. В тяжелом состоянии находится 351 человек, в критическом — 181.

По состоянию на 23:30 (21:30 мск) 3 сентября среди регионов республики наибольшее число случаев выявили в Ташкенте — 26 063, Ташкентской области — 7510 и Самаркандской области — 1738.

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