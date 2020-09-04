Москва, , 09:09 — REGNUM В Москве ещё 1196 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила 4 сентября вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

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«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1196 пациентов», — сказала она.

Всего с начала распространения коронавируса в Москве поправили своё здоровье свыше 219 тысяч пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве возле пунктов на вакцинацию от гриппа выстроились очереди.