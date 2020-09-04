Кемерово, , 09:04 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на сегодня, 4 сентября, за прошедшие сутки выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Кемерово — 35, Междуреченск — десять, Крапивинский МО — семь, Новокузнецк — семь, Анжеро-Судженск — шесть, Кемеровский МО — шесть, Мыски — четыре, Белово — три, Мариинский МР — три, Топкинский МО — два, Березовский — один, Краснобродский — один, Осинники — один, Беловский МР — один, Промышленновский МО — один, Ленинск-Кузнецкий — один», — говорится в оперативном сообщении. Отмечается, что за это время один пациент скончался — у жителя Новокузнецка 1952 года рождения на фоне коронавируса развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Всего в регионе выявлено 6880 случаев заражения коронавирусом, 4824 человека выздоровели, 52 скончались.