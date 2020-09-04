Москва, , 09:04 — REGNUM Переносные тепловизоры появились в трёх крупнейших аэропортах Московского региона — «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово». Об этом 4 сентября сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

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Стационарные системы должны появиться уже в октябре 2020 года, уже заключен соответствующий государственный контракт.

«Контроль прибывающих пассажиров будет осуществляться на борту самолета с помощью переносных комплексов, а в зоне прилета аэропорта с помощью стационарных», — говорится в информации.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, постепенное возобновление авиасообщения России с другими странами является позитивным сигналом для туристической отрасли.

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