Ташкент, , 09:03 — REGNUM Специальную дирекцию по содержанию и эксплуатации узбекистанского павильона на ВДНХ создадут в Узбекистане, сообщает Norma. uz со ссылкой на соответствующее постановление правительства республики.

Дирекция будет создана в структуре госпредприятия InterForum при министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана. Офис новой организации расположится в Москве.

Дирекция будет организовывать выставки и ярмарки, культурно-массовые мероприятия и концерты, развивать туристическую привлекательность Узбекистана, привлекать иностранные инвестиции.

Средства на содержание дирекции будут привлекаться за счет поступлений от хозяйственной деятельности и оказания договорных услуг, а также аренды зданий, благотворительных пожертвований и из других источников.