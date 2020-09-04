Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Американская вакцина против нового коронавируса вряд ли появится в октябре, считает главный инфекционист США Энтони Фаучи. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

При этом Фаучи объяснил, что планы властей начать подготовку к распространению препарата к концу октября были продиктованы «приблизительными расчетами».

Однако инфекционист выразил надежду, что вакцина все же станет доступной для использования, поскольку в настоящее время в стране проводятся заключительные испытания трех ее прототипов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа Энтони Фаучи заявил, что не испытывает на себе давления со стороны Белого дома в связи с испытаниями вакцины от коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Главный инфекционист США заявил об отсутствии давления из-за вакцины