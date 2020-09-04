Саратов, , 09:04 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 4 сентября коронавирус подтвержден у 12 760 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 102 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 8242 человека, за сутки — 55 пациентов. С момента начала наблюдения скончались 77 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости»

Среди новых инфицированных — 38 человек из числа контактных, в 64 случаях — заражение из неустановленных источников. Больше всего заболевших в возрасте старше 60 лет — 30 человек, четверо — несовершеннолетних.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 368 тыс. исследований, за сутки — свыше 3,2 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области не планируют вводить карантин из-за коронавируса с 20 сентября. Слухи опровергли в региональном управлении Роспотребнадзора.

Читайте также: В Саратовской области опровергли слухи о введении с 20 сентября карантина