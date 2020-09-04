Москва, , 08:53 — REGNUM В Москве возле пунктов на вакцинацию от гриппа выстроились очереди.

Прививка от гриппа Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM очевидцы, у мобильных пунктов вакцинации выстроились десятки желающих сделать прививку. Такая картина наблюдается в разное время дня и в разных местах города.

«Поликлиника на севере Москвы — очереди с утра до вечера. Каждого пациента минут десять держат», — сообщил корреспонденту житель города.

Другой совершил экскурсию, чтобы найти место посвободнее, но сделать укол так и не решился.

«Очередь и в поликлинике, и в мобильном пункте возле дома. Людей зачем-то разбивают на три очереди», — пожаловался он.

Очевидцы отмечают, что в очередях совершенно не соблюдается дистанция, что противоречит санитарным правилам, действующим в условиях распространения коронавируса.

Ранее об очередях в пункты вакцинации сообщили телеграм-каналы.

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