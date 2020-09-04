Магас, , 08:49 — REGNUM В Ингушетии зафиксирован первый случай смерти медицинского работника от COVID-19. Не смогла справиться с болезнью старшая медицинская сестра операционного блока одной из ингушских больниц. У женщины был диагностирован коронавирус.

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«Сегодня мне сообщили печальную весть, что от COVID-19 умер первый медработник Ингушетии — старшая медицинская сестра операционного блока Роза А.», — приводит слова врача-рентгенолога Ахмеда Ахильгова «Интерфакс».

Информационному агентству подтвердили его слова в правительстве Ингушетии. Между тем комментариев на официальных страницах минздрава в настоящее время нет.

По данным федерального оперативного штаба на 3 сентября, в Ингушетии число скончавшихся от осложнений, вызванных коронавирусом, составляет 76 человек. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в республике составляет 4477 человек. Вылечились от опасной болезни 3963 пациента.