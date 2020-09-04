Сухум, , 09:00 — REGNUM 42 новых случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 3 сентября. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 227 граждан, диагноз COVID-19 подтверждён у 42 из них, — сообщили в штабе. — Выписаны трое человек. Амбулаторно (на самоизоляции) выздоровевших 12 человек».

Всего, по данным штаба, в Гудаутской ЦРБ находится 36 пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция», пятеро из них в тяжёлом состоянии. В общей сложности в Абхазии выявили 426 носителей коронавируса, из которых 153 победили инфекцию. За время пандемии скончались четыре человека с COVID-19.

Стоит отметить, что 42 выявленных случая за сутки носителей коронавируса является самым большим для Абхазии. Раннее такой антирекорд был зафиксирован 1 сентября, когда в течение суток выявили 29 человек с SARS-CoV-2. Тогда тест на коронавирус прошли 194 человека.

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