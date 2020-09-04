Махачкала, , 08:51 — REGNUM Резерв врачей сформируют в Дагестане для временного трудоустройства в госпитали, предназначенные для лечения пациентов с COVID-19. Медучреждениям требуются анестезиологи-реаниматологи и специалисты терапевтического профиля, сообщили ИА REGNUM 4 сентября в пресс-службе минздрава региона.

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По данным ведомства, создание дополнительных бригад позволит уменьшить нагрузки на медработников республики. Новые сотрудники будут оказывать медицинскую помощь больным с коронавирусной инфекцией. Их ждет работа в инфекционных отделениях, в том числе в так называемой «грязной» зоне.

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Ранее в минздраве Дагестана сообщили, что в медицинских организациях республики для борьбы с коронавирусом создан запас необходимых лекарств и средств индивидуальной защиты на 308 млн рублей. В скором времени в регионе также ожидают поступления новых компьютерных томографов.